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    • 05.02.2021 09:49
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    • 05.02.2021 10:15
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    aşka geldi sevgilisi ile ilk paylaşımı yaptı! Can-Diletta aşkı gerçek mi yoksa reklam mı?

    İtalyan spor spikeri ile aşk yaşayan oyuncu , sessizliğini bozdu. Aşka gelen yakışıklı oyuncudan herkesi şaşırtacak bir hamle geldi. Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte çekilen karesini ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı. Yaman'ın "Tehlikeli çift" notunu düştüğü gönderisini yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı. Can Yaman ve Diletta Leotta çiftinin reklam amacıyla birlikte oldukları iddiaları da çok konuşuluyor.

    Can aşka geldi sevgilisi Diletta ile ilk paylaşımı yaptı!

    Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı iddiaları doğrulandı. Can Yaman, Diletta Leotta ile olan ilişkisini ortaya çıkaran bir paylaşımda bulundu. Hem İtalya hem de Türkiye gündeminden düşmeyen ikilinin ilişkisi Can Yaman tarafından belgelendi.

    CAN YAMAN'IN PAYLAŞIMI: "TEHLİKELİ ÇİFT"

    Ünlü model Can Yaman, sosyal medya hesabın üzerinden ilk defa İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile olan fotoğrafını paylaştı. Can Yaman'ın "Tehlikeli Çift" ifadesiyle sevgilisini etiketleyip paylaştığı fotoğrafta, ikilin bir atış poligonunda olduğu görüldü. Fotoğrafını yorum yapma özelliğine kapatan Can Yaman, iki saat içerisinde yaklaşık 500 binden fazla beğeni aldı.

    TANITIM İÇİN BİRLİKTELER İDDİASI

    Yönetmen Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın sevgilisi hakkında geçtiğimiz günlerde bomba gibi bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre Diletta Leotta'ın tanıtım amaçlı oyuncuyla birlikte olduğu ve İtalyan spikerin Türkiye'de bir Osmanlı dizisinde rol alacağı öne sürüldü.

        İSTANBUL'DAN TAŞINACAĞI İDDİA EDİLDİ

        Yakında yine İtalya'da yayınlanacak 'Sandokan' isimli dizide başrolde yer alacak olan Can Yaman, önümüzdeki günlerde İstanbul'dan taşınıyor.

        ÇİÇEKLER CAN'DAN!

        Diletta, bir buket çiçek ile verdiği pozu, "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" mesajı ile Instagram hesabından yayınlamıştı. Diletta Leotta'ya çiçekleri Can Yaman'ın yolladığı öne sürülmüştü.

        İHANET Mİ?

        Diletta Leotta'nın bir süredir boksör Daniele Scardina ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ünlü spikerin, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisinin doğum günü kutlamasına ait fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırmaması, "İhanet mi?" sorularını akıllara getirmişti.

            "COVID" CEZASI YEDİ

            Öte yandan Can Yaman, Roma'da konakladığı otelin önünde izdiham yaratmıştı. Kalabalığı gören oyuncu, otelin önüne inerek, hayranlarıyla bir araya gelmişti. Sevenlerine sarılan ve selfie çektiren Yaman'a, Covid-19 yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 400 Euro para cezası kesilmişti.

            "KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞ"

            Taraftarların toplanması üzerine polis kalabalığa müdahale etti. Polis Şefi Franco Gabrielli olayı, "Kabul edilemez davranış" diyerek, sert bir şekilde eleştirmişti. Franco Gabrielli, "Bu gibi olaylar, dikkatsiz kişileri koronavirüs enfeksiyonuna maruz bırakıyor ve polisin çalışmalarını itibarsızlaştırıyor" ifadelerini kullannmıştı. Polis şefi, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için Can Yaman hayranlarını uyarmıştı.

            DILETTA LEOTTA HAKKINDA

            İtalyan sunucu Diletta Leotta, 16 Ağustos 1991 yılında İtalya'nın Katanya ilçesinde dünyaya geldi. 29 yaşındaki Diletta Leotta, 1,75 cm boyunda. Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor.

            Leotta, daha önce, Sky Sport'ta Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile Serie B maçlarını sunmuştu. Ünlü spor spikerinin Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
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            Haberler Magazin Can Yaman aşka geldi sevgilisi Diletta Leotta ile ilk paylaşımı yaptı! Can-Diletta aşkı gerçek mi yoksa reklam mı?