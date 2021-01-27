Can Yaman Diletta Leotta ile 'Roma'da aşk başka' diyor! Spor spikeriyle ortaya çıkan yeni görüntüler sosyal medyayı salladı

YENİ GÖRÜNTÜ!

Yaklaşık bir aydır Roma'da bulunan Yaman, çekimlerden arta kalan zamanlarını Leotta ile geçiriyor. İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar da İtalyan basınına yansıdı. İtalyan magazin dergisi Chi, iki hafta önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı. Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken ikili, önceki akşam yine paparazzilerin objektiflerine takıldı. Aynı restoranda görüntülenen çiftin bir hayli keyifli olduğunu görüldü.