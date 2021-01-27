Can Yaman Diletta Leotta ile 'Roma'da aşk başka' diyor! Spor spikeriyle ortaya çıkan yeni görüntüler sosyal medyayı salladı
Can Yaman, Diletta Leotta ile 'Roma'da aşk başka' diyor! Ortaya çıkan yeni görüntüler sosyal medyayı salladı. Son dönemde İtalya'da büyük bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Can Yaman, aşkı Roma'da buldu! Yaman, gönlünü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'ya kaptırdı. Geçtiğimiz haftalarda aşkları belgelenen çift, önceki akşam yine paparazziler tarafından görüntülendi. Yaklaşık bir aydır Roma'da bulunan ve fırsat buldukça ünlü spor spikeri ile vakit geçiren Can Yaman'ın Diletta Leotta ile aynı otelde konakları da iddialar arasında.
Can Yaman Diletta Leotta ile 'Roma'da aşk başka' diyor! Can Yaman'ın spor spikeriyle ortaya çıkan yeni görüntüleri sosyal medyayı salladı. Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın Diletta Leotta ile yakınlaşması İtalyan basınında gündemden düşmüyor.
YENİ GÖRÜNTÜ!
Yaklaşık bir aydır Roma'da bulunan Yaman, çekimlerden arta kalan zamanlarını Leotta ile geçiriyor. İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar da İtalyan basınına yansıdı. İtalyan magazin dergisi Chi, iki hafta önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı. Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken ikili, önceki akşam yine paparazzilerin objektiflerine takıldı. Aynı restoranda görüntülenen çiftin bir hayli keyifli olduğunu görüldü.
Diletta Leotta ile yakalanan Can Yaman'ın Demet Özdemir hamlesi geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya bu olayla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını itiraf eden Demet Özdemir'in açıklamalarının ardından eski sevgilisi Can Yaman tüm fotoğrafları sildi.