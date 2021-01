Can Yaman Diletta Leotta ile 'Roma'da aşk başka' diyor! Spor spikeriyle ortaya çıkan yeni görüntüler sosyal medyayı salladı

Can Yaman, Diletta Leotta ile 'Roma'da aşk başka' diyor! Ortaya çıkan yeni görüntüler sosyal medyayı salladı. Son dönemde İtalya'da büyük bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Can Yaman, aşkı Roma'da buldu! Yaman, gönlünü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'ya kaptırdı. Geçtiğimiz haftalarda aşkları belgelenen çift, önceki akşam yine paparazziler tarafından görüntülendi. Yaklaşık bir aydır Roma'da bulunan ve fırsat buldukça ünlü spor spikeri ile vakit geçiren Can Yaman'ın Diletta Leotta ile aynı otelde konakları da iddialar arasında.

27.01.2021 11:05 - Son Güncelleme: 27.01.2021 11:06