"HOŞÇA KAL YANLIŞ SEVİLEREK BÜYÜTÜLMÜŞ KADIN"

"Meslektaşlarım... Ömürlük dostlarım. Sizinle paylaştığım her bir an, oynadığım her bir sahne için minnettarım. Hepinizi ayakta alkışlıyorum... Supleksiniz bol olsun. Bu hikayenin bir parçası olmam için beni davet eden, kaybolduğum anlarda elimi tutan, kuşkuya düştüğümde bir telefon konuşmasıyla beni yüreklendiren canım yönetmenim ve canım senaristim... Daima.. Hoşça kal yanlış sevilerek büyütülmüş kadın, hoşça kal sevmeyi yanlış öğrenmiş kadın... Seni anlamak, seni dinlemek, seni yaşamak bir kadın olarak acı verici, bir aktör olarak zevkti. Hoşça kal."