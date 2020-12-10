TV 8 bombası Doğduğun Ev Kaderindir'de vedalar peş peşe! Demet Özdemir duyurmuştu bu kez de resmen belli oldu... TV 8 ekranlarına gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çarşamba gecelerinde izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 23. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şoke eden iki ayrılık yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in Balat'a veda edildiğinin duyurmasının ardından bu gelişme 'Doğduğun Ev Kaderindir'de yeni bir döneme giriliyor yorumlarına neden oldu.
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, dün akşam kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki gösteren bir bölümle ekrana geldi.
Mehdi'nin annesi gibi gördüğü ablası Müjgan, yıllardır aşık olduğu Burhan tarafından öldürüldü. Ani ölümüyle herkesi yasa boğan Müjgan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
OYUNCULUK PERFORMANSLARI ALKIŞ TOPLADI
Ablası Müjgan'ın ölümüyle adeta yıkılan Mehdi karakterini oynayan İbrahim Çelikkol ile Cemile'yi oynayan Elif Sönmez, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı diziye veda etti.
"BENİMLE AĞLAYIP BENİMLE GÜLDÜNÜZ"
Dizide Müjgan karakterini canlandıran Zeynep Kumral ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Diziden ayrılan oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle tüm kıymetli DEK seyircisini selamlıyorum. Bu muhteşem yolculuğumda 1 yıl boyunca esirgemediğin desteğin ve üstüne düşünerek yaptığın samimi yorumların, mesajların için kalpten teşekkür ederim.
"HOŞÇA KAL YANLIŞ SEVİLEREK BÜYÜTÜLMÜŞ KADIN"
"Meslektaşlarım... Ömürlük dostlarım. Sizinle paylaştığım her bir an, oynadığım her bir sahne için minnettarım. Hepinizi ayakta alkışlıyorum... Supleksiniz bol olsun. Bu hikayenin bir parçası olmam için beni davet eden, kaybolduğum anlarda elimi tutan, kuşkuya düştüğümde bir telefon konuşmasıyla beni yüreklendiren canım yönetmenim ve canım senaristim... Daima.. Hoşça kal yanlış sevilerek büyütülmüş kadın, hoşça kal sevmeyi yanlış öğrenmiş kadın... Seni anlamak, seni dinlemek, seni yaşamak bir kadın olarak acı verici, bir aktör olarak zevkti. Hoşça kal."
Doğduğun Ev Kaderindir'e ilham kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Zeynep Kumral ve Teoman Kumracıbaşı'nın fotoğraflarını paylaşan Budayıcıoğlu gönderisine, "Güle güle sevgili Müjgan (Zeynep Kumral), güle güle sevgili Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı)... Size bölümler boyunca çoğu zaman kızarak bazen de sizi anlayarak seyrettik. İkiniz de gerçekten harikaydınız. Doğduğun Ev Kaderindir ekibi olarak güzel oyununuz ve emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun." notunu ekledi.
Başrol oyuncusu Demet Özdemir'de geçtiğimi günlerde sosyal medya hesabından dizinin başından bu yana mesken olarak kullanılan Balat'a veda edildiğini duyurmuştu.