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Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener kızını solda sıfır bıraktı! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener...

28 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir son dönemde gerek rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle, gerek sevgilileriyle, özellikle de sosyal medyada geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor. 1992 yılında Kocaeli'nde doğan Demet Özdemir hakkında araştırma yapanlar annesiyle karşılaşınca gözlerine inanamadı. Ayşen Şener güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor. İşte başta Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener olmak üzere ünlülerin anneleri.

09.12.2020 15:27 - Son Güncelleme: 09.12.2020 15:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





