Dün akşam Masterchef'te eleme gecesi yaşanmadı, beklenen diskalifiye gerçekleşti. Mehmet, Somer ve Danilo şefler Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini açıkladı. İzleyiciler arama motorları üzerinden Masterchef Uğur neden elendi? MasterChef Uğur paylaşımları neydi? Sorularının yanıtlarını merak ederek sıklıkla sorgulamaya başladı. Masterchef Uğur Yılmaz Deniz'in hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu, işte tüm bilgiler ve yaşanan gelişmeler…
ACUN ILICALI AÇIKLADI!
MasterChef Uğur'un, yıllar önce çeşitli tanıdık isimler ve farklı konularda uygun olmayan sözler içeren paylaşımlar yapması nedeniyle MasterChef Türkiye yarışmasındaki macerası son buldu. Konu hakkında Acun Ilıcalı, ''Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Masterchef'ten kovulan Uğur Yılmaz Deniz'in geçen yıllarda Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında küfürlü tweetler attığı ortaya çıkmıştı.
ÖZÜR DİLEDİ!
Uğur ise yaptığı açıklamada, "Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim." ifadelerini kullandı.
"Aslında ben buraya gelirken şef sonuna kadar gidebilmeyi düşünüyordum" diyen Uğur gözyaşlarını tutamadı. Kendisine sinirli olduğunu ifade eden Uğur, " O insanların tanıdığı Uğur kesinlikle ben değilim" açıklamasında bulundu.
MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?
26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz'in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.
6 aylık serüvenin ardından Türkiye'ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel'de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden
Deniz, Katar'da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.
MasterChef 2020'nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.