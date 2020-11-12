Bir Başkadır oyuncuları kimdir? Netflix Bir Başkadır dizisi konusu nedir?

Bir Başkadır dizisi konusu nedir? Netflix Bir Başkadır oyuncuları kimdir? Netflix'te yepyeni bir Türk dizisi başladı. 8 bölümü birden yayınlanan Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide farklı sosyo ekonomik gruplardan gelen karaktlerin yollarının tuhaf şekilde kesişmesi konu ediliyor. Peki, Bir Başkadır dizisi oyuncuları kimdir?
BİR BAŞKADIR OYUNCULARI KİMDİR?
Dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.
BİR BAŞKADIR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.
Berkun Oya imzası taşıyan Bir Başkadır adlı mini Netflix dizisi ilgi çekeceğe benziyor.
ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?
Öykü Karayel, 28 Ağustos 1990 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Öykü Karayel'in Ezgi isminde tek yumurta ikizi kardeşi bulunmaktadır.
Konservatuar öğrencisi iken Tiyatro Krek'de 2010 yılında "Güzel Şeyler Bizim Tarafta" adlı oyunda Ayşe rolünü oynamaya başladı. Bu oyundaki performansı ile 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, "Efes Özel Ödülü"nü ve "Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü"nü kazandı.
Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında dünya evine giren Öykü Karayel şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Muhteşem İkili dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir. Öykü Karayel, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Başak burcudur.