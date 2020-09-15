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    • 16.09.2020 09:19
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    • 16.09.2020 09:19
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    ne zaman, !

    Bu akşam ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan ile merak edildi. Gündemde sıkça araştırılmaya başlanan başrol oyuncuları oldukça heyecanlandırdı ve dizinin başlaması merakla bekleniyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili bilgiler… Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları!

    Televizyon ekranlarında yeni yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Fragmanı yayınlanan ve daha şimdiden oldukça dikkat çeken Masumlar Apartmanı dizisinin güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ilgi gördü. Peki Masumlar Apartmanı ne zaman, hangi kanalda?

    MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

    Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

    MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

    Farah Zeynep Abdullah

    Birkan Sokullu

    Ezgi Mola

    Merve Dizdar

    Alper Saldıran

    Metin Çoşkun

    Esra Ruşan

    Atilla Şendil

    Emir Özden

    Uğur Uzunel

    Gizem Katmer
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    Haberler Magazin Masumlar Apartmanı ne zaman, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları!
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