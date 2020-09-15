Televizyon ekranlarında yeni yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Fragmanı yayınlanan ve daha şimdiden oldukça dikkat çeken Masumlar Apartmanı dizisinin güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ilgi gördü. Peki Masumlar Apartmanı ne zaman, hangi kanalda?
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer