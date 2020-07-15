Survivor 2020'de sona gelindi ve dün akşam büyük final gerçekleşti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu İstanbul Galataport'ta gerçekleşen Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can oldu. Survivor Cemal Can Canseven Adadaki başarılı performanslarına son dokunulmazlık oyunlarını da ekleyerek finale kadar ulaşmayı başardı. Sevenlerinin SMS destekleri de oldukça fazlaydı ve şampiyonluğa taşındı. Yaşamı oldukça merak edilen Cemal Can Canseven ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
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SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya geldi.
İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven'in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.
Survivor Cemal Can ve Danla Bilic'in tanışma hikayesi
Cemal Can, Survivor'ın bölümlerinden birinde Danla Bilic ile tanışma hikayesine de değinmişti. Bir soru üzerine Danla Bilic ile arkadaşlığının 7-8 seneye dayandığını söyleyen Cemal Can, okulda ilk onunla tanıştığını ve onu çok sevdiğini belirtti.
SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.
"FARK SADECE YÜZDE 5"
Acun Ilıcalı Survivor 2020 şampiyonunu açıklamadan önce farkın oldukça yakın olduğunu vurguladı. Ilıcalı, " 2 dakika önce aldığım habere göre oylamada aranızdaki fark %5'ten az. Turabi ile Merve Aydın arasındaki finalden sonraki en denk mücadele" ifadelerini kullandı.
"BENDEN BEKLENİLMEYEN ŞEYLERİ BAŞARDIM"
Cemal Can:" En başından büyük laflar etmek yerine icraat göstermek gerekir dedim. İcraat de gösterdim. Belki tipimden böyle bir şey beklenmiyordu ama ben hayatımda hep benden beklenilmeyen şeyleri başardım"