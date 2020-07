Survivor 2020'de sona gelindi ve dün akşam büyük final gerçekleşti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu İstanbul Galataport'ta gerçekleşen Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can oldu. Survivor Cemal Can Canseven Adadaki başarılı performanslarına son dokunulmazlık oyunlarını da ekleyerek finale kadar ulaşmayı başardı. Sevenlerinin SMS destekleri de oldukça fazlaydı ve şampiyonluğa taşındı. Yaşamı oldukça merak edilen Cemal Can Canseven ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.