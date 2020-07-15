Survivor Cemal Can ve Danla Bilic'in tanışma hikayesi



Cemal Can, Survivor'ın bölümlerinden birinde Danla Bilic ile tanışma hikayesine de değinmişti. Bir soru üzerine Danla Bilic ile arkadaşlığının 7-8 seneye dayandığını söyleyen Cemal Can, okulda ilk onunla tanıştığını ve onu çok sevdiğini belirtti.

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.

"FARK SADECE YÜZDE 5"

Acun Ilıcalı Survivor 2020 şampiyonunu açıklamadan önce farkın oldukça yakın olduğunu vurguladı. Ilıcalı, " 2 dakika önce aldığım habere göre oylamada aranızdaki fark %5'ten az. Turabi ile Merve Aydın arasındaki finalden sonraki en denk mücadele" ifadelerini kullandı.

"BENDEN BEKLENİLMEYEN ŞEYLERİ BAŞARDIM"

Cemal Can:" En başından büyük laflar etmek yerine icraat göstermek gerekir dedim. İcraat de gösterdim. Belki tipimden böyle bir şey beklenmiyordu ama ben hayatımda hep benden beklenilmeyen şeyleri başardım"

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU CEMAL CAN