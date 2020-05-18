Birsu Demir 2010'da Alemin Kıralı isimli dizide Oben karakterini canlandırdı. Dizi, kayınpederinin ölümünden sonra baldızları ve kayınvalidesine bakma sözü veren Aslan isimli bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Oya Başar ve Evrim Akın yer aldı. Genç oyuncu 2015'te ise Son Çıkış isimli dizide Kevser karakterini canlandırdı. Dizi, hayatları kötü alışkanlıkları nedeniyle içinden çıkılmaz bir hal alan bir grup gencin yaşadıklarını ve gençlere yardım etmek isteyenlerin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Furkan Palalı, Sultan Ulutaş, Tolga Güleç, Dolunay Soysert, Deniz Barut ve Orçun Koray Kaygusuz yer aldı.

Yer Aldığı Dizi ve Filmleri

Son Çıkış-2015

Zaman Makinesi 1973-2014

Otel Divane-2014

Türkan-2011

Alemin Kıralı -2011

Şefkat Tepe-2013

Kars Öyküleri-2010

Kanal-İ-zasyon -2009

O... Çocukları-2008

Kara Yılan-2007

Genco-2007

Bir Demet Tiyatro-2006

Beşinci Boyut -2005

Büyük Buluşma-2004