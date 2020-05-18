Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 18.05.2020 18:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2020 18:30
    ABONE OL

    ? Birsu Demir nereli? Yok böyle değişim!

    Alemin Kıralı dizisinde “Oben” karakteri ile tanınan Birsu Demir’in yıllar içindeki değişimi oldukça şaşırttı. Gündem konusu olan Birsu Demir’in hayatına dair bilgiler de merak edilerek internet üzerinden sıkça sorgulanmaya başladı. Alemin Kralı dizisinde erkeksi tavırları ile hafızalara kazınan, başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Birsu Demir’in nereli olduğu, yaşı gibi ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

    Birsu Demir kimdir? Yok böyle değişim!

    2011 yılında yayınlanan Alemin Kralı dizisi konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekmişti. Severek izlenen dizi Alemin Kıralı'nın Oben'i şimdi bambaşka biri oldu. "Yok böyle değişim" dedirten, gerçek adı Birsu Demir olan güzel oyuncu şimdi daha da büyüdü ve çok güzelleşti. Yeniden hatırlanan Birsu Demir'in hayatı hakkındaki bilgiler de araştırılır oldu, haberimizde hepsini bulabilirsiniz.

    BİRSU DEMİR KİMDİR?

    İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu ilköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı. Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer alan başarılı oyuncu, ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile ekran karşısına geçti. Günümüze ise Son Çıkış isimli dizide Kevser karakterini canlandırmaktadır.

    Genç oyuncu 2006'da Bir Demet Tiyatro isimi dizide Ayça karakterini canlandırdı. Dizi, Mükremin Çıtır ve ailesinin yaşadıklarını komik bir şekilde anlatıyor. Dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer, Altan Erkekli, Deniz Özerman ve Erdal Tosun yer aldı. 2007'de O..Çocukları isimli filmde Suelin karakterini canlandırdı. Film, 1980'li yıllarda çocukların emanet edilidği bir evde yaşananları, dramatik ve komik bir şekilde anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Özgü Namal, Sarp Apak, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Sezin Akbaşoğulları ve Mahir İpek yer aldı.

    Birsu Demir 2010'da Alemin Kıralı isimli dizide Oben karakterini canlandırdı. Dizi, kayınpederinin ölümünden sonra baldızları ve kayınvalidesine bakma sözü veren Aslan isimli bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Oya Başar ve Evrim Akın yer aldı. Genç oyuncu 2015'te ise Son Çıkış isimli dizide Kevser karakterini canlandırdı. Dizi, hayatları kötü alışkanlıkları nedeniyle içinden çıkılmaz bir hal alan bir grup gencin yaşadıklarını ve gençlere yardım etmek isteyenlerin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Furkan Palalı, Sultan Ulutaş, Tolga Güleç, Dolunay Soysert, Deniz Barut ve Orçun Koray Kaygusuz yer aldı.

    Yer Aldığı Dizi ve Filmleri
    Son Çıkış-2015
    Zaman Makinesi 1973-2014
    Otel Divane-2014
    Türkan-2011
    Alemin Kıralı -2011
    Şefkat Tepe-2013
    Kars Öyküleri-2010
    Kanal-İ-zasyon -2009
    O... Çocukları-2008
    Kara Yılan-2007
    Genco-2007
    Bir Demet Tiyatro-2006
    Beşinci Boyut -2005
    Büyük Buluşma-2004
    Haberler Magazin Birsu Demir kimdir? Birsu Demir nereli? Yok böyle değişim!
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri