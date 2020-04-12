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    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
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    'den ‘’taki rol arkadaşı itirafı

    Ünlü oyuncu , atv’nin unutulmaz dizisi ‘’taki rol arkadaşı için ‘Onunla tekrar bir projede yer almak isterim’ dedi.

    Büyük özlem

    KIzlarıyla evinden çıkmayan Tuba Büyüküstün, önceki gün Youtube kanalı üzerinden hayranlarıyla buluştu. Paris'te bir evi olan oyuncu, Coronavirüs salgını geçince bile yurt dışına çıkarken yanına maske ve eldiven alacağını söyledi.

    Büyüküstün, 2014-2015'te atv'de yayınlanan '' dizisindeki rol arkadaşı Engin Akyürek'le ilgili de şöyle dedi: "Üniversitelerde bile incelenmişti karakterlerimiz arasındaki uyum. Engin'le tekrar bir projede yer almak isterim."

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