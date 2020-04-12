KIzlarıyla evinden çıkmayan Tuba Büyüküstün, önceki gün Youtube kanalı üzerinden hayranlarıyla buluştu. Paris'te bir evi olan oyuncu, Coronavirüs salgını geçince bile yurt dışına çıkarken yanına maske ve eldiven alacağını söyledi.

Büyüküstün, 2014-2015'te atv'de yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Engin Akyürek'le ilgili de şöyle dedi: "Üniversitelerde bile incelenmişti karakterlerimiz arasındaki uyum. Engin'le tekrar bir projede yer almak isterim."