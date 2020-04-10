Güzel sunucu ve yazar Yelda Kırçuval, önceki gün Beykoz'da bir market çıkışı görüntülendi. Kırçuval, kendi tasarladığı çiçekli maskesi için "Bu kadar üzücü haberin arasına umudu ve çiçekleri sığdırmak istedim" dedi.
Güzel sunucu ve yazar Yelda Kırçuval, önceki gün Beykoz'da bir market çıkışı görüntülendi. Kırçuval, kendi tasarladığı çiçekli maskesi için "Bu kadar üzücü haberin arasına umudu ve çiçekleri sığdırmak istedim" dedi.
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