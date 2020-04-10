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    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
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    'dan virüse karşı çiçek gibi önlem

    Güzel sunucu ve yazar , önceki gün Beykoz'da bir market çıkışı görüntülendi. Kırçuval, kendi tasarladığı çiçekli maskesi için "Bu kadar üzücü haberin arasına umudu ve çiçekleri sığdırmak istedim" dedi.

    Çiçek gibi önlem
    Güzel sunucu ve yazar , önceki gün Beykoz'da bir market çıkışı görüntülendi. Kırçuval, kendi tasarladığı çiçekli maskesi için "Bu kadar üzücü haberin arasına umudu ve çiçekleri sığdırmak istedim" dedi.

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