Mustafa Ceceli, yeni şarkısı 'Ki Sen'in klibini evinde çekti. Başarılı sanatçı, eşi Selin İmer Ceceli'nin yönettiği klibinde evi ve sitenin bahçesini kullandı. Mustafa Ceceli, yeni şarkısı 'Ki Sen'in klibini evinde çekti. Başarılı sanatçı, eşi Selin İmer Ceceli'nin yönettiği klibinde evi ve sitenin bahçesini kullandı.
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