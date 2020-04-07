Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile boşandığı konuşulan Meltem Miraloğlu, önceki gün Amerika'dan videolu bir paylaşım yaptı. Oyuncu, videoda bol bol yüzüğünü gösterdi.

Bu paylaşımıyla hakkındaki boşanma haberlerini yalanlayan Meltem Miraloğlu, 83 yaşındaki eşi Grady ile ilgili yapılan ağır eleştirilerden sonra da videosunu yorumlara kapattı.