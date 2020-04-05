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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    'ın eşi 'ın paylaşımı "Erkenci kuş Hamza" dedirtti

    'la evliliğinden ikinci bebeğine hamile olan , dün sabah 06.25'te uyanan 1 yaşındaki 'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Bu kare, "Erkenci kuş Hamza" dedirtti.

    Erkenci kuş Hamza

    Arda Turan'la evliliğinden ikinci bebeğine hamile olan Aslıhan Doğan, dün sabah 06.25'te uyanan 1 yaşındaki Hamza Arda'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Bu kare, "Erkenci kuş Hamza" dedirtti.

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