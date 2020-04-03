Jennifer Lopez, önceki gün nişanlısı Alex Rodriguez ile Miami'de virüs salgını nedeniyle kapatılan bir spor salonunu açtırdı. "Evinizde kalın, güvende kalın" yazısının önünde objektife takılan 50 yaşındaki yıldız, tepki çekti.
Jennifer Lopez, önceki gün nişanlısı Alex Rodriguez ile Miami'de virüs salgını nedeniyle kapatılan bir spor salonunu açtırdı. "Evinizde kalın, güvende kalın" yazısının önünde objektife takılan 50 yaşındaki yıldız, tepki çekti.
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