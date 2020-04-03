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    • Magazin
    • 03.04.2020 Gazete
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    nişanlısı ile virüse rağmen spor salonu açtırdı

    , önceki gün nişanlısı ile Miami'de virüs salgını nedeniyle kapatılan bir spor salonunu açtırdı. "Evinizde kalın, güvende kalın" yazısının önünde objektife takılan 50 yaşındaki yıldız, tepki çekti.

    Maksat spor olsun!

    Jennifer Lopez, önceki gün nişanlısı Alex Rodriguez ile Miami'de virüs salgını nedeniyle kapatılan bir spor salonunu açtırdı. "Evinizde kalın, güvende kalın" yazısının önünde objektife takılan 50 yaşındaki yıldız, tepki çekti.

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