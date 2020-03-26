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    • Magazin
    • 26.03.2020 Gazete
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    Sevimli aile

    Başarılı sanatçı , önceki akşam radyocu 'in canlı yayınına evinden bağlandı. Lodi, evde birlikte şarkılar yaptığı oğlu Egehan ve kedileriyle birlikte sergilediği görüntülerle gülümsetti.

    Sevimli aile

    Başarılı sanatçı Yonca Lodi, önceki akşam radyocu Serdar Gökalp'in canlı yayınına evinden bağlandı. Lodi, evde birlikte şarkılar yaptığı oğlu Egehan ve kedileriyle birlikte sergilediği görüntülerle gülümsetti.

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