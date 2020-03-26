Sevimli aile

Başarılı sanatçı Yonca Lodi, önceki akşam radyocu Serdar Gökalp'in canlı yayınına evinden bağlandı. Lodi, evde birlikte şarkılar yaptığı oğlu Egehan ve kedileriyle birlikte sergilediği görüntülerle gülümsetti.
Başarılı sanatçı Yonca Lodi, önceki akşam radyocu Serdar Gökalp'in canlı yayınına evinden bağlandı. Lodi, evde birlikte şarkılar yaptığı oğlu Egehan ve kedileriyle birlikte sergilediği görüntülerle gülümsetti.
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