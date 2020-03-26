Asena Atalay'ın koynunda soğan var!

Asena Atalay, babaannesinin "Soğanın virüsleri çekme özelliği var" sözünü duyunca boynuna soğan asıp gezmeye başladı. Atalay, "Soğan koktuğum için kimse yaklaşmıyor zaten" yazarak da güldürdü.
Asena Atalay, babaannesinin "Soğanın virüsleri çekme özelliği var" sözünü duyunca boynuna soğan asıp gezmeye başladı. Atalay, "Soğan koktuğum için kimse yaklaşmıyor zaten" yazarak da güldürdü.
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