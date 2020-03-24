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    • Magazin
    • 24.03.2020 Gazete
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    Instagram'dan konser verdi! süpriz yaptı

    , önceki akşam hayranları için Instagram’da canlı konser verdi. Konsere katılan sevgilisi de popçuyla birlikte ‘Son Liman’ şarkısını seslendirdi.

    Hande’nin limanı

    Coronavirüs salgını nedeniyle yapılan "Evden çıkmayın" uyarılarına kulak veren ünlüler, sevenlerine moral olmak için Instagram'da canlı konserlere başladı. Bu isimlerden biri de Murat Dalkılıç'tı. Dalkılıç'ın şarkılarını söylediği sırada yanına bir anda Hande Erçel'in gelmesi büyük bir sürpriz oldu.

    Salgın başladığından beri birlikte evde kalan ünlü çift, Dalkılıç'ın 'Son Liman' şarkısını birlikte seslendirdi. Hande Erçel ve popçu aşkının şarkınını "Ağla kalbinden kelimeler dökülsün sana söz bile yok" kısmını romantik bir şekilde söylemesi, günün en çok konuşulan görüntüleriydi.


    İkilinin birlikte şarkı seslendirdiği anlar, ekrana böyle yansıdı.

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