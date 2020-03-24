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    • Magazin
    • 24.03.2020 Gazete
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    'la olaylı boşanma davası devam eden 'tan yeni skandal!

    Eski futbolcu 'la olaylı boşanma davası devam eden 'tan yeni skandal. Eski futbolcunun avukatı Funda Sadıkahmet Alp, kendisi ve oğlunun Sarnıç'ın azmettirdiği sevgilisi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Sarnıç, imam nikahlı aşkından iki aylık hamile.

    Skandal Yağmuru

    Eski futbolcu Emre Aşık'la olaylı boşanma davası devam eden Yağmur Sarnıç'tan yeni skandal. Eski futbolcunun avukatı Funda Sadıkahmet Alp, kendisi ve oğlunun Sarnıç'ın azmettirdiği sevgilisi Sertaç Ataoğlu tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

    Dün canlı yayına bağlanan Sertaç Ataçoğlu, "Pes" dedirtti. Avukatın oğlu Can Özcan'ı aradığını itiraf eden Sertaç Ataoğlu'nun diğer skandal açıklaması ise şöyle: "Yağmur, 2 haftalık hamile. Kendisi imam nikahlı eşimdir."


    ile sevgilisi .


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