Eski futbolcu Emre Aşık'la olaylı boşanma davası devam eden Yağmur Sarnıç'tan yeni skandal. Eski futbolcunun avukatı Funda Sadıkahmet Alp, kendisi ve oğlunun Sarnıç'ın azmettirdiği sevgilisi Sertaç Ataoğlu tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Dün canlı yayına bağlanan Sertaç Ataçoğlu, "Pes" dedirtti. Avukatın oğlu Can Özcan'ı aradığını itiraf eden Sertaç Ataoğlu'nun diğer skandal açıklaması ise şöyle: "Yağmur, 2 haftalık hamile. Kendisi imam nikahlı eşimdir."



Yağmur Sarnıç ile sevgilisi Sertaç Ataoğlu.



Can Özcan