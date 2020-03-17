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    • 18.03.2020 00:58
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    • 18.03.2020 00:58
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    Survivor SMS halk oylaması sıralaması açıklandı! 17 Mart Survivor'da kim elendi? Kim gitti?

    17 Mart ? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. İzleyicilerin Survivor kim elendi sorusu hakkında araştırmaları hız kazandı. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Yarışmanın 17 Mart Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın 2. ve 3. eleme adayları SMS oylaması sonrası belirlendi. Peki, 17 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? İşte bölüme dair merak edilenler...

    Survivor'da kim elendi?

    17 Mart Survivor kim elendi sorusu yarışmanın hayranları tarafından özellikle bu saatlerde araştırılmaya başlandı. Bu akşam programı ekranları başına takip edemeyen izleyiciler özellikle bu saatlerde Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Ayrıca 17 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı sorusu da çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Survivor SMS halk oylaması sıralaması açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

    SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

    Survivor'ın geçtiğimiz bölümlerinde dokunulmazlık oyunu oynanmış ve daha sonra kaybeden gönüllüler takımı içerisinden yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Cemal Can Cansever olmuştu. Yarışmanın 17 Mart Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın 2. ve 3. eleme adayları SMS oylaması sonrası belirlendi.

    SMS oylaması sonucu en çok SMS'i alan iki isim Cemal Can ve Nisa oldu. Nisa Tayfun'u, Cemal Can ise Ceyhun'u eleme adayı olarak gösterdi. Günün sonunda ise Cemal Can, Tayfun ve Ceyhun arasından bir isim yarışmaya veda etti.

    Survivor'da bu hafta elenen isim Tayfun Erdoğan oldu. Tayfunun elenmesinin ardından takım arkadaşlarından bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

    SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

    Geçen hafta Survivor'da adaya veda eden isim ünlüler takımından 'İrem' oldu.

    GEÇEN HAFTA YAPILAN SMS OYLAMASI

    SMS oylaması ile en çok oyu alan ilk isim Ersin, ikinci isim ise Mert oldu.

    SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da dün akşam ilk eleme adayı belirlendi. Ada konseyine Cemal Can'ın gözyaşları konseye damga vurdu. Survivor'da dün akşam ilk eleme adayı Cemal Can olarak açıklandı.

    CEMAL CAN KİMDİR?

    Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumludur. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

    Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

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