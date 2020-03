Survivor SMS halk oylaması sıralaması açıklandı! 17 Mart Survivor'da kim elendi? Kim gitti?

17 Mart Survivor kim elendi sorusu yarışmanın hayranları tarafından özellikle bu saatlerde araştırılmaya başlandı. Bu akşam programı ekranları başına takip edemeyen izleyiciler özellikle bu saatlerde Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Ayrıca 17 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı sorusu da çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Survivor SMS halk oylaması sıralaması açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'ın geçtiğimiz bölümlerinde dokunulmazlık oyunu oynanmış ve daha sonra kaybeden gönüllüler takımı içerisinden yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Cemal Can Cansever olmuştu. Yarışmanın 17 Mart Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın 2. ve 3. eleme adayları SMS oylaması sonrası belirlendi.

SMS oylaması sonucu en çok SMS'i alan iki isim Cemal Can ve Nisa oldu. Nisa Tayfun'u, Cemal Can ise Ceyhun'u eleme adayı olarak gösterdi. Günün sonunda ise Cemal Can, Tayfun ve Ceyhun arasından bir isim yarışmaya veda etti.

Survivor'da bu hafta elenen isim Tayfun Erdoğan oldu. Tayfunun elenmesinin ardından takım arkadaşlarından bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta Survivor'da adaya veda eden isim ünlüler takımından 'İrem' oldu.