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    • Magazin
    • 16.03.2020 Gazete
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    Korkmayın evdeler!

    '14 gün evden çıkmama' kuralını ihlal eden İtalyan DJ ile sevgilisi 'ya önceki gün virüs testi yapılmıştı. Sonuçları negatif çıkan çift, son paylaşımlarında evde olduklarını belirterek herkesin içini rahatlattı.

    Korkmayın evdeler!

    '14 gün evden çıkmama' kuralını ihlal eden İtalyan DJ Guido Senia ile sevgilisi Şeyma Subaşı'ya önceki gün virüs testi yapılmıştı. Sonuçları negatif çıkan çift, son paylaşımlarında evde olduklarını belirterek herkesin içini rahatlattı.

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