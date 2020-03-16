Banu’nun zorlu ilişkisi!

'Ya Sonra Karaköy', önceki akşam Pera Port Hotel'in terasında kapılarını açtı. Davete katılan Banu Zorlu, İtalyan bir sevgilisi olduğunu açıklayıp ekledi: "Ancak internet üzerinden görüşebiliyoruz. Bir an önce bu kabus bitsin."
'Ya Sonra Karaköy', önceki akşam Pera Port Hotel'in terasında kapılarını açtı. Davete katılan Banu Zorlu, İtalyan bir sevgilisi olduğunu açıklayıp ekledi: "Ancak internet üzerinden görüşebiliyoruz. Bir an önce bu kabus bitsin."
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