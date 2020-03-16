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    • Magazin
    • 16.03.2020 Gazete
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    Banu’nun zorlu ilişkisi!

    'Ya Sonra Karaköy', önceki akşam 'in terasında kapılarını açtı. Davete katılan , İtalyan bir sevgilisi olduğunu açıklayıp ekledi: "Ancak internet üzerinden görüşebiliyoruz. Bir an önce bu kabus bitsin."

    Banu’nun zorlu ilişkisi!

    'Ya Sonra Karaköy', önceki akşam 'in terasında kapılarını açtı. Davete katılan , İtalyan bir sevgilisi olduğunu açıklayıp ekledi: "Ancak internet üzerinden görüşebiliyoruz. Bir an önce bu kabus bitsin."

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