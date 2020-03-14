Son şarkı tamam

Ahmet Kaya'nın çıktığı bir yolculuk serüvenini konu alan "Son Şarkı" adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı. Yapımını Erbay Medya, yönetmenliğini ise Kudret Sabancı'nın üstlendiği filmde Ahmet Kaya'yı oyuncu Celil Nalçakan, canlandırıyor.
Ahmet Kaya'nın çıktığı bir yolculuk serüvenini konu alan "SonŞarkı" adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı. Yapımını Erbay Medya, yönetmenliğini ise Kudret Sabancı'nın üstlendiği filmde Ahmet Kaya'yı oyuncu Celil Nalçakan, canlandırıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.