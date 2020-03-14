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    • Magazin
    • 14.03.2020 Gazete
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    Son şarkı tamam

    'nın çıktığı bir yolculuk serüvenini konu alan "Son Şarkı" adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı. Yapımını Erbay Medya, yönetmenliğini ise 'nın üstlendiği filmde Ahmet Kaya'yı oyuncu , canlandırıyor.

    Son şarkı tamam
    Ahmet Kaya'nın çıktığı bir yolculuk serüvenini konu alan "Son Şarkı" adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı. Yapımını Erbay Medya, yönetmenliğini ise 'nın üstlendiği filmde Ahmet Kaya'yı oyuncu Celil Nalçakan, canlandırıyor.

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