Müge Boz'dan gülümseten paylaşım... Basketbolcu Caner Erdeniz ile evliliğinden geçtiğimiz Kasım'da kızı Vina'yı kucağına alan oyuncu, hamileğinden önce ve sonra aynı yerde çektirdiği kareleri paylaşıp şöyle dedi: "Aradaki 7 farkı bulun."



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