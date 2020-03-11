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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    'dan gülümseten paylaşım! Aradaki 7 farkı bulun

    'dan gülümseten paylaşım... ile evliliğinden geçtiğimiz Kasım'da kızı Vina'yı kucağına alan oyuncu, hamileğinden önce ve sonra aynı yerde çektirdiği kareleri paylaşıp şöyle dedi: "Aradaki 7 farkı bulun."

    Aradaki 7 farkı bulun

    Müge Boz'dan gülümseten paylaşım... Basketbolcu Caner Erdeniz ile evliliğinden geçtiğimiz Kasım'da kızı Vina'yı kucağına alan oyuncu, hamileğinden önce ve sonra aynı yerde çektirdiği kareleri paylaşıp şöyle dedi: "Aradaki 7 farkı bulun."


    2019


    2020

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