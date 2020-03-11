Müge Boz'dan gülümseten paylaşım... Basketbolcu Caner Erdeniz ile evliliğinden geçtiğimiz Kasım'da kızı Vina'yı kucağına alan oyuncu, hamileğinden önce ve sonra aynı yerde çektirdiği kareleri paylaşıp şöyle dedi: "Aradaki 7 farkı bulun."
2019
2020
Müge Boz'dan gülümseten paylaşım... Basketbolcu Caner Erdeniz ile evliliğinden geçtiğimiz Kasım'da kızı Vina'yı kucağına alan oyuncu, hamileğinden önce ve sonra aynı yerde çektirdiği kareleri paylaşıp şöyle dedi: "Aradaki 7 farkı bulun."
2019
2020
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