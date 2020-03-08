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    • Magazin
    • 08.03.2020 Gazete
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    Kim der ki hamile! 'ın fit hali şaşırttı

    İkinci bebeğine beş aylık hamile olan , önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Şimdiye dek bir kilo alan yenge, 45 kilodan 46’ya çıktı! Sosyetik güzel, görüntüsüyle şaşırttı.

    Kim der ki hamile!

    Futbolcu Arda Turan'ın şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. 5 aylık hamileliği boyunca sadece bir kilo alarak 46 kiloya çıkan sosyetik güzel, görüntüsüyle şaşırttı.

    Hamilelikte kilo almamasını pilates yapmasına bağlayan Aslıhan Doğan Turan, genelde siyah giyindiği için de kilolarının belli olmadığını söyledi. Bu arada güzel yenge, ilk hamileliğinde de sadece 8 kilo almıştı.

    AYDIN HAMZA

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