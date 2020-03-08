Futbolcu Arda Turan'ın şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. 5 aylık hamileliği boyunca sadece bir kilo alarak 46 kiloya çıkan sosyetik güzel, görüntüsüyle şaşırttı.

Hamilelikte kilo almamasını pilates yapmasına bağlayan Aslıhan Doğan Turan, genelde siyah giyindiği için de kilolarının belli olmadığını söyledi. Bu arada güzel yenge, ilk hamileliğinde de sadece 8 kilo almıştı.

AYDIN HAMZA