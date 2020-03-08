Hande Erçel, annelik provasında... Dün ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi ile vakit geçiren 26 yaşındaki oyuncu, yanına da köpeğini aldı. Erçel'in bu karesine "Darısı başına" yorumları yağdı.
Hande Erçel, annelik provasında... Dün ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi ile vakit geçiren 26 yaşındaki oyuncu, yanına da köpeğini aldı. Erçel'in bu karesine "Darısı başına" yorumları yağdı.
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