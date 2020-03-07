Şimdilerde Maldivler'de tatilde olan Özlem Yıldız, yaz-kış bronz olmasının sırrını verdi. Her gün düzenli olarak bir bardak havuç suyu tüketen güzel sunucu, yüksek karoten içeren bu sebze sayesinde bronzluğunu koruyor.
Şimdilerde Maldivler'de tatilde olan Özlem Yıldız, yaz-kış bronz olmasının sırrını verdi. Her gün düzenli olarak bir bardak havuç suyu tüketen güzel sunucu, yüksek karoten içeren bu sebze sayesinde bronzluğunu koruyor.
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