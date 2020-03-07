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    • Magazin
    • 07.03.2020 Gazete
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    yaz-kış olmanın sırrını verdi

    Şimdilerde Maldivler'de tatilde olan , yaz-kış olmasının sırrını verdi. Her gün düzenli olarak bir bardak havuç suyu tüketen güzel sunucu, yüksek karoten içeren bu sebze sayesinde bronzluğunu koruyor.

    Yıldızlı formül

    Şimdilerde Maldivler'de tatilde olan , yaz-kış olmasının sırrını verdi. Her gün düzenli olarak bir bardak havuç suyu tüketen güzel sunucu, yüksek karoten içeren bu sebze sayesinde bronzluğunu koruyor.

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