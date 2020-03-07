Sempatik oyuncu Doğa Rutkay, önceki gün yaptığı bu paylaşımla gülümsetti. Kafasına bir ağacın dalını tutturan Rutkay, bu renkli pozuna da 'Doğa' yazarak mizahi yanınını yine gözler önüne serdi. Sempatik oyuncu Doğa Rutkay, önceki gün yaptığı bu paylaşımla gülümsetti. Kafasına bir ağacın dalını tutturan Rutkay, bu renkli pozuna da 'Doğa' yazarak mizahi yanınını yine gözler önüne serdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.