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    • Magazin
    • 07.03.2020 Gazete
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    binicilik tutkusunu ticarete taşıdı! At çiftliği açtı

    Rol aldığı '' filmiyle şöhreti yakalayan , son dönemde oyunculuktan çok binicilik tutkusunun peşinden gitti... Hünal, Belgrad Ormanları’nda ‘Atadam’ isimli yeni bir at çiftliğini hizmete soktu

    Dörtnala yatırım

    Rol aldığı 'Issız Adam' filmiyle şöhreti yakalayan Cemal Hünal, son dönemde oyunculuktan çok binicilik tutkusunun peşinden gitti... Çok iyi at binen ve atlı okçuluk sporunda da profesyonel olan ünlü oyuncu, Belgrad Ormanı'nda bir at çiftliğini hizmete soktu. Çiftliğine 'Issız Adam' filminden esinlenerek 'Atadam' ismini veren Hünal, tüm detaylarla da kendisi ilgilendi. Başarılı oyuncu, kendisi gibi sanatçı eşi Lale Cangal'la Belgrad Ormanları yakınlarındaki çiftliğine yüklü bir yatırım yaptı. Hünal'ın çiftliğinde binicilik ve atlı okçuluk eğitimi verilecek. Kendisi gibi birçok oyuncuya da daha önce binicilik dersleri veren 'ın yeni hizmete açacağı çiftlikte, eyer bağlamadan kantarma tutmaya kadar binicilikle ilgili her türlü eğitim alınabilecek.

    Profesyonel binici olan Hünal, kendisi gibi birçok oyuncuya at binme dersleri verdi.

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