Rol aldığı 'Issız Adam' filmiyle şöhreti yakalayan Cemal Hünal, son dönemde oyunculuktan çok binicilik tutkusunun peşinden gitti... Çok iyi at binen ve atlı okçuluk sporunda da profesyonel olan ünlü oyuncu, Belgrad Ormanı'nda bir at çiftliğini hizmete soktu. Çiftliğine 'Issız Adam' filminden esinlenerek 'Atadam' ismini veren Hünal, tüm detaylarla da kendisi ilgilendi. Başarılı oyuncu, kendisi gibi sanatçı eşi Lale Cangal'la Belgrad Ormanları yakınlarındaki çiftliğine yüklü bir yatırım yaptı. Hünal'ın çiftliğinde binicilik ve atlı okçuluk eğitimi verilecek. Kendisi gibi birçok oyuncuya da daha önce binicilik dersleri veren Cemal Hünal'ın yeni hizmete açacağı çiftlikte, eyer bağlamadan kantarma tutmaya kadar binicilikle ilgili her türlü eğitim alınabilecek.

