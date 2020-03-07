Aşk mahkumu!

İranlı sevgilisi Roham Kabir'in yanına gidip günlerdir orada mahsur kalan genç oyuncu İlayda Akdoğan, önceki gün bu kareyi paylaşıp "İran'da mahkumiyet sürüyor" dedi.
İranlı sevgilisi Roham Kabir'in yanına gidip günlerdir orada mahsur kalan genç oyuncu İlayda Akdoğan, önceki gün bu kareyi paylaşıp "İran'da mahkumiyet sürüyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.