Haberler Galeri Magazin İlayda Akdoğan İranlı sevgilisinin yanında koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı: Karantinadayız!

İlayda Akdoğan İranlı sevgilisinin yanında koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı: Karantinadayız!

Oyuncu İlayda Akdoğan, Tahran'da mahsur kaldı. İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmek için Tahran'a giden 21 yaşındaki Akdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlar iptal edilince ülkede mahsur kaldı. Ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinden çıkmayan İlayda Akdoğan, vakit geçirmek için Farsça öğrenmeye başladı. Oyuncu, İranlı sevgilisinin evinden paylaştığı karelere de "Karantinadayız" notunu düştü.

02.03.2020 12:12 - Son Güncelleme: 02.03.2020 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





