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İlayda Akdoğan İranlı sevgilisinin yanında koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı: Karantinadayız!
İlayda Akdoğan İranlı sevgilisinin yanında koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı: Karantinadayız!
Oyuncu İlayda Akdoğan, Tahran'da mahsur kaldı. İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmek için Tahran'a giden 21 yaşındaki Akdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlar iptal edilince ülkede mahsur kaldı. Ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinden çıkmayan İlayda Akdoğan, vakit geçirmek için Farsça öğrenmeye başladı. Oyuncu, İranlı sevgilisinin evinden paylaştığı karelere de "Karantinadayız" notunu düştü.
02.03.2020 12:12
- Son Güncelleme: 02.03.2020 12:32
İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran'da mahsur kaldı. Son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarının yanı sıra yeni filmiyle de dikkatleri üzerine çeken İlayda Akdoğan, İranlı sevgilisini görmek için gittiği Tahran'da mahsur kaldı.
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21 yaşındaki güzel oyuncu, bir yıldır aşk yaşadığı İranlı basketbolcu Roham Kabir'i görmek için geçtiğimiz günlerde soluğu Tahran'da aldı.
BÜYÜK PANİK YAŞADI
Ancak İlayda Akdoğan, uçaktan indikten kısa bir süre sonra ülkede koronavirüs vakaları ortaya çıktı.
Peşinden ölüm haberleri de gelince, güzel oyuncu paniğe kapıldı.
Akdoğan, hemen uçağa binip Türkiye'ye gelmeye çalıştı ancak karşılıklı uçak seferleri iptal edilince İran'da mahsur kaldı.