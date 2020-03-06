2006 ile 2010 yılları arasında büyük aşk yaşayan Hülya Avşar ile Sadettin Saran, önceki gün yarım saat arayla İstinyePark'ta görüntülendi. Şans eseri yüz yüze gelmeyen ikiliden Avşar, kıyafetiyle güne damgasını vurdu.



Hülya Avşar, beyaz tişörtü üzerine giydiği transparan korsesiyle olay oldu.

ZEHRA'NIN YÜZÜ GÜLDÜ

Önceki gün Nişantaşı City's'den çıkan Zehra Çilingiroğlu'nun elinde aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aldığı güller vardı.