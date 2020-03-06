Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Piştiye ramak kaldı! ile yarım saat arayla...

    Eski aşıklar ile , önceki gün yarım saat arayla aynı AVM’deydi!.. Şans eseri yüz yüze gelmeyen ikiliden Avşar, kıyafetiyle güne damgasını vurdu.

    Piştiye ramak kala

    2006 ile 2010 yılları arasında büyük aşk yaşayan Hülya Avşar ile Sadettin Saran, önceki gün yarım saat arayla İstinyePark'ta görüntülendi. Şans eseri yüz yüze gelmeyen ikiliden Avşar, kıyafetiyle güne damgasını vurdu.


    , beyaz tişörtü üzerine giydiği transparan korsesiyle olay oldu.

    ZEHRA'NIN YÜZÜ GÜLDÜ

    Önceki gün Nişantaşı City's'den çıkan 'nun elinde aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aldığı güller vardı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Piştiye ramak kaldı! Hülya Avşar ile Sadettin Saran yarım saat arayla...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri