Burcu Biricik, kariyer yolculuğunu MAG dergisi için anlattı. Bu ay bir festival filmine başlayacağını söyleyen sarışın güzel, "İş hayatında tüm yeniliklere açığım ancak özel hayatımda yeniliklere açık değilim" dedi. Biricik, Yeşilçam'a hayranlık duyduğunu da belirtti.

Güzeller güzeli oyuncu Burcu Biricik, Yeşilçam'a hayran olduğunu söyledi. Yeniliklere ise duruma göre açık olduğunu belirtti.