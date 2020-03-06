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    • Magazin
    • 06.03.2020 Gazete
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    dergisi için anlattı! "’a hayranım"

    , kariyer yolculuğunu dergisi için anlattı. Güzeller güzeli oyuncu Burcu Biricik, ’a hayran olduğunu söyledi. Yeniliklere ise duruma göre açık olduğunu belirtti.

    Yeşilçam’a hayranım

    , kariyer yolculuğunu dergisi için anlattı. Bu ay bir festival filmine başlayacağını söyleyen sarışın güzel, "İş hayatında tüm yeniliklere açığım ancak özel hayatımda yeniliklere açık değilim" dedi. Biricik, 'a hayranlık duyduğunu da belirtti.

    Güzeller güzeli oyuncu Burcu Biricik, Yeşilçam'a hayran olduğunu söyledi. Yeniliklere ise duruma göre açık olduğunu belirtti.

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