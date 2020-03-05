Geçtiğimiz aylarda çıkarttığı single ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Onat, DMC müzik etiketiyle yeni single 'Geçer Gibi'yi müzikseverlerin beğenisine sundu.
Geçtiğimiz aylarda çıkarttığı single ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Onat, DMC müzik etiketiyle yeni single 'Geçer Gibi'yi müzikseverlerin beğenisine sundu.
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