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    • Magazin
    • 05.03.2020 Gazete
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    ' Gibi'yi müzikseverlerin beğenisine sundu

    Geçtiğimiz aylarda çıkarttığı single ile dikkatleri üzerine çeken , müzik etiketiyle ' Gibi'yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

    Geçer gibi sizlerle

    Geçtiğimiz aylarda çıkarttığı single ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Onat, müzik etiketiyle 'Geçer Gibi'yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

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