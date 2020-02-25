Türk pop müziğinin dört ünlü ismi Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca 'Ala' isimli şarkıda buluştu.
Parça, çıktığı andan itibaren müzik listelerinde ilk sırada yer aldı.
Türk pop müziğinin dört ünlü ismi Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca 'Ala' isimli şarkıda buluştu.
Parça, çıktığı andan itibaren müzik listelerinde ilk sırada yer aldı.
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