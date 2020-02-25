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    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
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    , , ve '' isimli şarkıda buluştu

    Türk pop müziğinin dört ünlü ismi , , ve '' isimli şarkıda buluştu. Parça, çıktığı andan itibaren müzik listelerinde ilk sırada yer aldı.

    Fantastik dörtlü

    Türk pop müziğinin dört ünlü ismi Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca 'Ala' isimli şarkıda buluştu.

    Parça, çıktığı andan itibaren müzik listelerinde ilk sırada yer aldı.

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