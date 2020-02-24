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    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
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    güzel tatiline çıktı

    güzel , tatiline çıktı. Şu sıralar Tayland'da keyif yapan Yasemin Hanım, önceki gün de yavru bir fili elleriyle yıkadı.

    A'fil'li tatil
    Sosyetik güzel Yasemin Kozanoğlu, Uzak Doğu tatiline çıktı. Şu sıralar Tayland'da keyif yapan Yasemin Hanım, önceki gün de yavru bir fili elleriyle yıkadı.

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