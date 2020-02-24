Sosyetik güzel Yasemin Kozanoğlu, Uzak Doğu tatiline çıktı. Şu sıralar Tayland'da keyif yapan Yasemin Hanım, önceki gün de yavru bir fili elleriyle yıkadı. Sosyetik güzel Yasemin Kozanoğlu, Uzak Doğu tatiline çıktı. Şu sıralar Tayland'da keyif yapan Yasemin Hanım, önceki gün de yavru bir fili elleriyle yıkadı.
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