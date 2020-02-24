İzmir'de 3 yıl önce başladığı teniste milli takıma seçilen 19 yaşındaki down sendromlu Berfin Aşık, hayranı olduğu Hülya Avşar'la maç yapacağı günü heyecanla bekliyor.
Antalya'da 31 Mart'ta yapılacak Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na katılacak olan Berfin, tarafların belirleyeceği bir tarihte sanatçıyla maça çıkacak. Berfin'in annesi Serpil Aşık, teklif karşısında büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
Antalya'da 31 Mart'ta yapılacak Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na katılacak olan Berfin, tarafların belirleyeceği bir tarihte sanatçıyla maça çıkacak. Berfin'in annesi Serpil Aşık, teklif karşısında büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
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