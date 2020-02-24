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    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
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    Down sendromlu tenisçi , ile maç yapacağı günü heyecanla bekliyor

    'de 3 yıl önce başladığı teniste milli takıma seçilen 19 yaşındaki down sendromlu , hayranı olduğu 'la maç yapacağı günü heyecanla bekliyor. 'da 'ta yapılacak 'na katılacak olan Berfin, tarafların belirleyeceği bir tarihte sanatçıyla maça çıkacak. Berfin'in annesi , teklif karşısında büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

    Anlamlı maç
    İzmir'de 3 yıl önce başladığı teniste milli takıma seçilen 19 yaşındaki down sendromlu Berfin Aşık, hayranı olduğu 'la maç yapacağı günü heyecanla bekliyor.



    'da 'ta yapılacak 'na katılacak olan Berfin, tarafların belirleyeceği bir tarihte sanatçıyla maça çıkacak. Berfin'in annesi Serpil Aşık, teklif karşısında büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

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