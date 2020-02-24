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    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
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    'ten 'aşk' yorumu

    dergisine röportaj verdi. Aşkın kişisel olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Tamamen herkese özel tasarlanmış bir his. Bana kalırsa, tamamlanmak hissi.

    Aşk biriciktir!

    Burcu Biricik dergisine röportaj verdi. Aşkın kişisel olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Tamamen herkese özel tasarlanmış bir his. Bana kalırsa, tamamlanmak hissi. O yüzden kişisel diyorum. Bazılarınınki sevme ve sahiplenmedir, bazılarınınki dürüstlüktür. Önemli olan kiminle nasıl tamamlandığındır" dedi.

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