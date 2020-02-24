Burcu Biricik MAG dergisine röportaj verdi. Aşkın kişisel olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Tamamen herkese özel tasarlanmış bir his. Bana kalırsa, tamamlanmak hissi. O yüzden kişisel diyorum. Bazılarınınki sevme ve sahiplenmedir, bazılarınınki dürüstlüktür. Önemli olan kiminle nasıl tamamlandığındır" dedi.