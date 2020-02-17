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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    Şarkıcı : 4.5 ay düğüne hazırlandık

    Şarkıcı ve aranjör , 14 Şubat'ta Girne Chamada Kulüp'te sahne aldı. Çok konuşulan bir düğüne imza atan Özbey, "4.5 ay düğüne hazırlandık. Çok şükür karşılığını aldık" dedi.

    4.5 ay hazırlık
    Şarkıcı Merve Özbey ve aranjör Erdem Kınay, 14 Şubat'ta Girne Chamada Kulüp'te sahne aldı. Çok konuşulan bir düğüne imza atan Özbey, "4.5 ay düğüne hazırlandık. Çok şükür karşılığını aldık" dedi.

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