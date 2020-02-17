Şarkıcı Merve Özbey ve aranjör Erdem Kınay, 14 Şubat'ta Girne Chamada Kulüp'te sahne aldı. Çok konuşulan bir düğüne imza atan Özbey, '4.5 ay düğüne hazırlandık. Çok şükür karşılığını aldık' dedi. Şarkıcı Merve Özbey ve aranjör Erdem Kınay, 14 Şubat'ta Girne Chamada Kulüp'te sahne aldı. Çok konuşulan bir düğüne imza atan Özbey, '4.5 ay düğüne hazırlandık. Çok şükür karşılığını aldık' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.