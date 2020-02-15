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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    ile sevgilisi 'ta romantik bir akşam yaşadı

    Oyuncu  ile sevgilisi , 'ta romantik bir akşam yaşadı. Mutlu çift, bu özel gecede çektikleri selfie'lerini de sevenleriyle paylaştı.

    Sevgi Irmak’ı!
    Oyuncu Irmak Ünal ile sevgilisi Doğa Hergenç, 'ta romantik bir akşam yaşadı. Mutlu çift, bu özel gecede çektikleri selfie'lerini de sevenleriyle paylaştı.

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