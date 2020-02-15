Oyuncu Irmak Ünal ile sevgilisi Doğa Hergenç, 14 Şubat'ta romantik bir akşam yaşadı. Mutlu çift, bu özel gecede çektikleri selfie'lerini de sevenleriyle paylaştı. Oyuncu Irmak Ünal ile sevgilisi Doğa Hergenç, 14 Şubat'ta romantik bir akşam yaşadı. Mutlu çift, bu özel gecede çektikleri selfie'lerini de sevenleriyle paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.