Serdar Ortaç'ın adı son günlerde şarkıcı Seçil Gür ve Caroline Yılmaz'la aşk haberlerine karıştı.

EMİRGAN'DA TEHLİKELİ YAKINLAŞMA

Ortaç'ın eski eşi de bu sürede boş durmadı. '2. Sayfa'nın iddiasına göre İrlandalı model, geçtiğimiz akşam Emirgan'daki bir gece kulübünde sosyetik Kaan Kalyon'la yakınlaştı.



Kaan Kalyon



Serdar Ortaç'la düet yapan Caroline Yılmaz, ünlü popçuyla aşk yaşadığını ima etti. Ortaç da güzel şarkıcının bu hamlesi üzerine Yılmaz'ı takipten çıkardı.