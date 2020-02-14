Serdar Ortaç'ın adı son günlerde şarkıcı Seçil Gür ve Caroline Yılmaz'la aşk haberlerine karıştı.
EMİRGAN'DA TEHLİKELİ YAKINLAŞMA
Ortaç'ın eski eşi de bu sürede boş durmadı. '2. Sayfa'nın iddiasına göre İrlandalı model, geçtiğimiz akşam Emirgan'daki bir gece kulübünde sosyetik Kaan Kalyon'la yakınlaştı.
Kaan Kalyon
Serdar Ortaç'la düet yapan Caroline Yılmaz, ünlü popçuyla aşk yaşadığını ima etti. Ortaç da güzel şarkıcının bu hamlesi üzerine Yılmaz'ı takipten çıkardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.