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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    Bomba iddia! ’ın eski eşi ’la aşk yaşıyor

    Serdar Ortaç'ın adı son günlerde şarkıcı ve 'la aşk haberlerine karıştı. Ortaç'ın eski eşi de bu sürede boş durmadı. Popçu ’ın İrlandalı eski eşi ’ın sosyetik ’la aşk yaşadığı iddia edildi.

    Sevda trafiği

    Serdar Ortaç'ın adı son günlerde şarkıcı Seçil Gür ve Caroline Yılmaz'la aşk haberlerine karıştı.

    EMİRGAN'DA TEHLİKELİ YAKINLAŞMA
    Ortaç'ın eski eşi de bu sürede boş durmadı. '2. Sayfa'nın iddiasına göre İrlandalı model, geçtiğimiz akşam Emirgan'daki bir gece kulübünde sosyetik Kaan Kalyon'la yakınlaştı.


    Kaan Kalyon


    Serdar Ortaç'la düet yapan Caroline Yılmaz, ünlü popçuyla aşk yaşadığını ima etti. Ortaç da güzel şarkıcının bu hamlesi üzerine Yılmaz'ı takipten çıkardı.

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