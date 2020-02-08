İstanbul'da cirit atan trafik magandaları, bu kez de Pınar Altuğ Atacan'ı çileden çıkardı. Ulus'tan Beşiktaş yönüne aracıyla giden güzel oyuncu, yola konulan dubaları ezerek şerit değiştiren araçları görünce küplere bindi.



Atacan, trafik canavarlarını saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Araçların yaptığı kural ihlalini saniye saniye görüntüleyen Pınar Altuğ Atacan, trafik canavarlarını sosyal medya üzerinden ifşa etti. Güzel oyuncu, kural ihlali yapan araçların plakalarını da emniyete yolladı.



Trafik canavarları arasında canları emanet ettiğimiz servis şoförleri de var.