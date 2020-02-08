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    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    Trafik canavarları Atacan’a yakalandı! Tek tek ihbar etti

    Trafik canavarları, Atacan’a yakalandı... Önceki gün Ulus’tan Beşiktaş’a giden güzel oyuncu, dubaları ezerek şerit değiştiren araçları tek tek görüntüledi. Pınar , araçların plakalarını da tek tek yetkililere ihbar etti...

    Pınar Altuğ yakalar!

    İstanbul'da cirit atan trafik magandaları, bu kez de Atacan'ı çileden çıkardı. Ulus'tan Beşiktaş yönüne aracıyla giden güzel oyuncu, yola konulan dubaları ezerek şerit değiştiren araçları görünce küplere bindi.


    Atacan, trafik canavarlarını saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.

    Araçların yaptığı kural ihlalini saniye saniye görüntüleyen Pınar , trafik canavarlarını sosyal medya üzerinden ifşa etti. Güzel oyuncu, kural ihlali yapan araçların plakalarını da emniyete yolladı.


    Trafik canavarları arasında canları emanet ettiğimiz şoförleri de var.

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