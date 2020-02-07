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    • 07.02.2020 07:02

    ile 'nın keyfi yerinde! Aşk bakışları dikkat çekti

    Üç ay önce 'Aşk yeniden' diyen ile 'nın keyfi yerinde... Objektiflerden kaçmayı bırakan çift, önceki akşam bir davette birbirlerine attıkları aşk bakışıyla dikkat çekti.

    Göz göze aşk

    Üç ay önce 'Aşk yeniden' diyen İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın keyfi yerinde... Objektiflerden kaçmayı bırakan çift, önceki akşam bir davette birbirlerine attıkları aşk bakışıyla dikkat çekti.


    Sponza, şiddet gördüğü iddiası ile dava ettiği aşkıyla Kasım 2019'da barışmıştı.


    Kasım 2019'da barışan ile , kötü günleri maziye gömdü. İkili, önceki akşamki davette gözlerini birbirlerinden alamadı.

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