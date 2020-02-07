Üç ay önce 'Aşk yeniden' diyen İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın keyfi yerinde... Objektiflerden kaçmayı bırakan çift, önceki akşam bir davette birbirlerine attıkları aşk bakışıyla dikkat çekti.



Sponza, şiddet gördüğü iddiası ile dava ettiği aşkıyla Kasım 2019'da barışmıştı.



Kasım 2019'da barışan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, kötü günleri maziye gömdü. İkili, önceki akşamki davette gözlerini birbirlerinden alamadı.