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  • 08.12.2019
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ile 'dan 'da çifte kutlama

ile , önceki gün ’ye gitti. Hem barışmalarını hem de Kutluay’ın 45. yaş günü için ’nın yolunu tutan çift, konaklamak için de geceliği 19 bin liralık lüks bir otel seçti.

Londra'da çifte kutlama

Olaylı aşklarını bu yaz sonunda yine olaylı bir şekilde bitiren Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, uzun süre ayrı kalamadı. Sponza, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye verdiği İbo ile geçtiğimiz haftalarda yeniden barıştı. Birbirlerine olan aşklarıyla bugüne kadarki tüm krizlerini aşan ünlü çift, önceki gün soluğu İngiltere'de aldı.


Ünlü çiftin konakladığı Londra'daki Mandarin Oriental Otel'in müdavimleri arasında birçok Hollywood yıldızı var.

HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA AYNI OTELDE...
Dün 45. yaş gününü kutlayan , aşkının yaptığı Londra jestiyle mutluluk yaşadı. Hem barışmalarını hem de İbo'nun yeni yaşını kutlamak için 'nin yolunu tutan ikili, konaklamak için de lüks bir oteli tercih etti.

Hyde Park'taki Mandarin Oriental Oteli'nde kalan Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, tatilleri için de gecelik 2 bin sterlin yani yaklaşık 19 bin lirayı gözden çıkardı.

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