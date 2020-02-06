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    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    Ünlü model maskeyle görüntülendi

    Ünlü model , önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Maskeyle gezen Azeri model, "Gribi yeni atlattım. Salgın olayını ciddiye almalıyız" uyarısı yaptı.

    Maskeli Günay
    Ünlü model Günay Musayeva, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Maskeyle gezen Azeri model, "Gribi yeni atlattım. Salgın olayını ciddiye almalıyız" uyarısı yaptı.

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