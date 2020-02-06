Ünlü model Günay Musayeva, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Maskeyle gezen Azeri model, 'Gribi yeni atlattım. Salgın olayını ciddiye almalıyız' uyarısı yaptı. Ünlü model Günay Musayeva, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Maskeyle gezen Azeri model, 'Gribi yeni atlattım. Salgın olayını ciddiye almalıyız' uyarısı yaptı.
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