Şarkıcı Nihan Akın ile söz yazarı ve besteci Zeki Güner, 'Seviyo mu Sevmiyo mu?' adlı şarkılarına klip çekti. Güner, şarkıyı eski aşkına yazdığını söyledi. Şarkıcı Nihan Akın ile söz yazarı ve besteci Zeki Güner, 'Seviyo mu Sevmiyo mu?' adlı şarkılarına klip çekti. Güner, şarkıyı eski aşkına yazdığını söyledi.
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