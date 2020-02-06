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    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    ile 'den klip pozu

    Şarkıcı  ile söz yazarı ve besteci , "Seviyo mu Sevmiyo mu?" adlı şarkılarına klip çekti. Güner, şarkıyı eski aşkına yazdığını söyledi.

    Klip pozu
    Şarkıcı Nihan Akın ile söz yazarı ve besteci Zeki Güner, "Seviyo mu Sevmiyo mu?" adlı şarkılarına klip çekti. Güner, şarkıyı eski aşkına yazdığını söyledi.

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