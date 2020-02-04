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    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    Seyşeller'de keyif çatan yağmurun azizliğine uğradı

    Aşkı Emir Medina ile Seyşeller'de keyif çatan , önceki gün yağmurun azizliğine uğradı. Yağmura tutulan eski şarkıcı, birkaç dakika içinde sırılsıklam oldu.

    Yağmura tutuldu
    Aşkı Emir Medina ile Seyşeller'de keyif çatan , önceki gün yağmurun azizliğine uğradı. Yağmura tutulan eski şarkıcı, birkaç dakika içinde sırılsıklam oldu.

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