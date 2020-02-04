Aşkı Emir Medina ile Seyşeller'de keyif çatan Cemre Kemer, önceki gün yağmurun azizliğine uğradı. Yağmura tutulan eski şarkıcı, birkaç dakika içinde sırılsıklam oldu. Aşkı Emir Medina ile Seyşeller'de keyif çatan Cemre Kemer, önceki gün yağmurun azizliğine uğradı. Yağmura tutulan eski şarkıcı, birkaç dakika içinde sırılsıklam oldu.
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