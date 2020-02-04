Türk pop müziğinin dev isimlerinden Deniz Seki hayranlarına müjde... Seki, 14 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkısını bu fotoğrafla duyurdu. Deniz Seki, kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı...
Türk pop müziğinin dev isimlerinden Deniz Seki hayranlarına müjde... Seki, 14 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkısını bu fotoğrafla duyurdu. Deniz Seki, kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı...
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