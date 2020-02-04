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    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    14 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkısını paylaştığı fotoğrafla duyurdu

    Türk pop müziğinin dev isimlerinden hayranlarına müjde... Seki, 14 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkısını bu fotoğrafla duyurdu. Deniz Seki, kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı...

    14 Şubat sürprizi

    Türk pop müziğinin dev isimlerinden hayranlarına müjde... Seki, 14 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkısını bu fotoğrafla duyurdu. Deniz Seki, kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı...

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