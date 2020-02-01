Sempatik oyuncu Seda Güven, önceki gün Uludağ'a gitti. Rengarenk kayak kıyafetleriyle bembeyaz karların üzerinde eğlenceli pozlar veren Güven'e 'Uludağ'ı renklendirdi' mesajları yağdı. Sempatik oyuncu Seda Güven, önceki gün Uludağ'a gitti. Rengarenk kayak kıyafetleriyle bembeyaz karların üzerinde eğlenceli pozlar veren Güven'e 'Uludağ'ı renklendirdi' mesajları yağdı.
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