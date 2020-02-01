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    • 01.02.2020 07:02
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    • 01.02.2020 07:02

    ’ı renklendirdi

    Sempatik oyuncu , önceki gün 'a gitti. Rengarenk kayak kıyafetleriyle bembeyaz karların üzerinde eğlenceli pozlar veren Güven'e "Uludağ'ı renklendirdi" mesajları yağdı.

    Uludağ’ı renklendirdi
    Sempatik oyuncu , önceki gün 'a gitti. Rengarenk kayak kıyafetleriyle bembeyaz karların üzerinde eğlenceli pozlar veren Güven'e "Uludağ'ı renklendirdi" mesajları yağdı.

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