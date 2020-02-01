Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.02.2020 07:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2020 07:02

    Edis Stüdyosu'nda hazırlanan balmumu figürünü ziyaret etti

    Edis, 'da sergilenmek üzere Stüdyosu'nda hazırlanan balmumu figürünü ziyaret etti. Genç popçu, figürünü çok beğendiğini söyledi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriEdis Londra Stüdyosu'nda hazırlanan balmumu figürünü ziyaret etti
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri