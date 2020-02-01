Edis, Madame Tussauds İstanbul'da sergilenmek üzere Londra Stüdyosu'nda hazırlanan balmumu figürünü ziyaret etti. Genç popçu, figürünü çok beğendiğini söyledi.
Edis, Madame Tussauds İstanbul'da sergilenmek üzere Londra Stüdyosu'nda hazırlanan balmumu figürünü ziyaret etti. Genç popçu, figürünü çok beğendiğini söyledi.
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